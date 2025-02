Badacze odkryli mikroplastik na fińskich dziewiczych fiordach

Mikroplastik w dziewiczych wodach Laponii

Nowe badania wykazały, że mikroplastik obecny jest w wodach fińskiego obszaru Saamów, dotychczas uznawanego za teren dziewiczy. Rdzenna społeczność Skolt Sámi od pokoleń żyje blisko jezior i rzek, zajmując się połowem lokalnie występujących ryb oraz hodowlą reniferów. Badania były prowadzone przez 3 lata przez naukowców z University of Eastern Finland. Chociaż stężenia plastiku były niewielkie, to jednak cząsteczek było zdecydowanie więcej, niż przypuszczano. Pobrane próbki wody słodkiej oraz słonej pochodziły z jeziora Inari, rzeki Näätämö oraz fiordu Neiden w morzu Barentsa. Źródło tych mikroplastików jest nieznane, jednak podejrzewa się, że mogą one pochodzić z zanieczyszczeń przenoszonych z oceanu przez wiatr lub ryby migrujące na tarło. Wcześniejsze odkrycia potwierdziły skażenie plastikiem takich miejsc jak szczyt Mount Everest czy dno Rowu Mariańskiego.

Amerykańscy naukowcy z uniwersytetów w Portland i Oregonie po raz kolejny potwierdzili także obecność mikroplastiku w owocach morza – ich cząsteczki odnotowano w 99 proc. ze 182 zebranych próbek, wśród których znalazły się różowe krewetki oraz pięć gatunków ryb zakupionych w sklepach i z łodzi rybackich w Oregonie. Analiza wykazała występowanie mikroplastiku w aż 180 z nich, najwyższe poziomy odnotowano w krewetkach.

Naukowcy podejrzewają, że wysokie stężenie mikroplastiku odnotowane w owocach morza wynikać może z faktu, że gatunki te odżywiają się planktonem, który znajduje się na powierzchni wody, gdzie gromadzi się także mikroplastik. W wyniku analizy odkryto, że mikroplastik może przemieszczać się ze skrzeli ryb do mięsa spożywanego przez ludzi. Obecność mikroplastiku w owocach morza wskazuje na jego szeroką dystrybucję w ekosystemach wodnych, co potwierdzają badania prowadzone również na obszarach uznawanych za nienaruszone.

– Każdego roku aż 10 milionów ton plastiku trafia do oceanów, a łącznie znajduje się w nich już 171 bilionów kawałków tego tworzywa. Co minutę na świecie zużywa się 1,2 miliona plastikowych butelek, z czego jedynie 9 proc. podlega recyklingowi, a każda z nich może rozkładać się w środowisku nawet 450 lat. Mikroplastik wykrywany jest nie tylko w owocach morza, ale także w wodach uznawanych dotąd za dziewicze, co pokazuje skalę problemu. W waterdrop® wierzymy, że eliminacja jednorazowych butelek i edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju to kluczowy krok w walce z globalnym kryzysem ekologicznym – komentuje Kateřina Navrátilová, Managing Director Waterdrop CEE.

Waterdrop dąży do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego plastikiem poprzez promowanie zrównoważonych nawyków i eliminację jednorazowych butelek. Do tej pory działania austriackiej marki przyczyniły się do uratowania ponad 28,8 mln plastikowych butelek. Marka nie tylko usuwa dwie plastikowe butelki ze środowiska w zamian za każdą sprzedaną butelkę, lecz także wspiera cele zrównoważonego rozwoju ONZ.

Blisko 9 na 10 Polaków chce systemu kaucyjnego

Jednym z działań na rzecz ograniczenia wykorzystywania plastiku jednorazowego użytku, a także podniesienia poziomu jego segregacji, system kaucyjny, który z powodzeniem funkcjonuje już w 16 europejskich krajach, takich jak Niemcy, Szwecja czy Litwa. Od 1 października 2025 roku będzie obowiązywał także w Polsce. Z badania Waterdrop wynika, że 88,3 proc. Polaków jest zdania, że wprowadzenie systemu kaucyjnego w naszym kraju to odpowiedni krok.

Zrównoważony rozwój

Waterdrop® dąży do tego, żeby stać się ekologicznym liderem w branży napojów. Obecnie marka dostępna jest w ponad 20 tys. punktach sprzedaży na świecie. Waterdrop wierzy w świat bez plastiku i popularyzuje butelki wielokrotnego użytku oraz Microdrinki bez dodatku cukru i konserwantów, a także karafki filtrujące wodę Lucy®, z wkładką filtrującą z włókien węgla aktywnego z innowacyjną, japońską technologią wymiany jonowej. Ambasadorami oraz inwestorami marki są m.in. Hubert Hurkacz, Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Matteo Arnaldi, Alexander Bublik, Sebastian Korda, Elina Svitolina, Taylor Fritz, Andrey Rublev i Cameron Norrie.

